Боатенг принял решение по будущему в "Баварии"

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Боатенг принял решение по будущему в "Баварии"Защитник "Баварии"  Джером Боатенг принял решение остаться в мюнхенском клубе.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, немецкий клуб не смог найти новое место работы для 29-летнего немца, с которым хотел расстаться.

Мюнхенцы хотели выручить за него 30 миллионов евро, но не получили конкретных предложений.Интерес к Боатенгу проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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