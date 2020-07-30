Боатенг призвал поддержать движение Black Lives Matter в матчах Лиги Чемпионов

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Боатенг призвал поддержать движение Black Lives Matter в матчах Лиги Чемпионов

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг акцентировал внимание на важности акций в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение").

По его мнению, футболисты обязаны показать свою позицию против расизма во время игр Лиги Чемпионов, встав на одно колено.

"Думаю, это стало бы очень мощным посылом. Крайне важно, чтобы мы продолжили это в ЛЧ, особенно в финале, потому что за этим матчем будет следить весь мир", - цитирует Боатенга The Independent.

Напомним, что Лига Чемпионов возобновится в августе. Большая часть поединков состоится на нейтральных полях в Португалии.

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