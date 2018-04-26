Боатенг пропустит остаток сезона

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Боатенг пропустит остаток сезонаЗащитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг пропустит остаток сезона из-за проблем с левым бедром, информирует Sport Bild.

По сведениям источника, вернуться в строй 29-летний бек немецкого гранда сможет только через четыре-шесть недель. Таким образом, он не только не поможет своему клубу в борьбе за кубок чемпионов, но и рискует пропустить Чемпионат Мира в России.

Напомним, "Бавария" впервые в истории проиграла шесть матчей подряд одному сопернику. | soccernews.ru

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