Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"

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Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг принял участие в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги против "Гамбурга".

Эта игра стала для 29-летнего футболиста 250-й в составе мюнхенской команды. В активе игрока сборной Германии 8 голов и 20 результативных передач в футболке "Рекордмастер".

Напомним, что Боатенг перешёл в "Баварию" в 2011 году из "Манчестер Сити".

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