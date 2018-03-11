Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг принял участие в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги против "Гамбурга".

Эта игра стала для 29-летнего футболиста 250-й в составе мюнхенской команды. В активе игрока сборной Германии 8 голов и 20 результативных передач в футболке "Рекордмастер".

Напомним, что Боатенг перешёл в "Баварию" в 2011 году из "Манчестер Сити".

Не пропустите: Алаба установил рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru