Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"

Теги бавария мюнхенджером боатенгнико ковач

Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг провел встречу с новоиспеченным главным тренером своей команды Нико Ковачем.

Как информирует SportBild, именно после разговора с наставником немецкого гранда 29-летний бек отказался переходить в "Манчестер Юнайтед". Согласно предположениям источника, хорватскому специалисту удалось убедить своего подопечного продолжить выступления на "Альянц Арене".

Напомним, Боатенг лично контактировал с Моуринью. | soccernews.ru

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