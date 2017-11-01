Боатенг расхвалил болельщиков "Селтика"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг поделился эмоциями от победы над "Селтиком" (2:1) в матче группового турнира Лиги Чемпионов.

В частности, футболист расхвалил публику на стадионе в Шотландии.

"Мы ожидали, что "Селтик" даст нам бой, ведь мы играли у них дома. Атмосфера на этом стадионе – одна из самых грандиозных в Европе. Иногда мы слишком легко теряли мяч, а когда пропустили гол, то стадион просто взорвался. Но потом мы ответили вторым голом и в итоге очень довольны результатом.

В декабре у нас будет шанс обыграть дома "ПСЖ", но мы должны играть лучше, чтобы победить их", - сказал защитник. | http://soccernews.ru