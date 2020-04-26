Боатенг рассказал, почему "Милан" должен сохранить Ибрагимовича

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Боатенг рассказал, почему "Милан" должен сохранить Ибрагимовича

Хавбек "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг, играющий на правах аренды за "Бешикташ" рассказал, что думает о нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Милан должен сохранить Ибрагимовича, он определяющий игрок.

Мне было легко с ним играть, я это сразу понял. Он требователен, но он всегда открывал для меня свободные зоны, отдавал мне передачи, о которых можно было только мечтать.

Он мог любому указать на ошибку и раскритиковать. Но таким образом он учил правильно играть", - цитирует Боатенга Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Ибрагимович покинет "Милан", так как недоволен ситуацией в клубе.

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