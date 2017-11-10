Боатенг: "С Анчелотти тренировались иначе, нежели раньше"

Теги джером боатенгбавария мюнхенкарло анчелотти

Боатенг: "С Анчелотти тренировались иначе, нежели раньше"Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг высказался о работе с бывшим главным тренером своей команды Карло Анчелотти.

"Конечно же, тренировки у каждого специалиста разнятся, но давайте я буду откровенным - мы тренировались иначе, нежели мы привыкли", - цитирует 29-летнего бека самого титулованного клуба Германии Football Italia.

Напомним, Левандовски высказался о трансферной кампании "Баварии". | soccernews.ru

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