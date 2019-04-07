Боатенг с юмором относится к роли запасного в "Барселоне"

2 Теги барселонаатлетико мадридкевин-принс боатенг

Боатенг с юмором относится к роли запасного в "Барселоне"

Атакующий полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг оригинально ответил в инстаграме болельщику, который "подколол" его по поводу отсутствия игровой практики.

После победы "блауграны" в матче с "Атлетико" футболист опубликовал фотографию с празднованием каталонской команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What a team ❤️ @fcbarcelona

Публикация от Kevin Prince Boateng (@princeboateng)

В комментариях к снимку завязался следующий диалог:

"Ты перешёл в "Барселону", только чтобы делать фото?" - написал фанат.

"Да, но очень хорошие фото", - парировал ганец.

32-летний Боатенг присоединился к "Барселоне" на правах аренды во время зимнего трансферного окна. С тех пор он сыграл два неполных матча.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Видимо, по мнению фаната Боатенг должен целовать в зад наинопланетнейшего с утра до ночи.

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Карыч
Карыч

Как целующие зад наинопланетнейшего возбудились! Для них это почётнейшая обязанность!

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