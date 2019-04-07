Боатенг с юмором относится к роли запасного в "Барселоне"

Атакующий полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг оригинально ответил в инстаграме болельщику, который "подколол" его по поводу отсутствия игровой практики.

После победы "блауграны" в матче с "Атлетико" футболист опубликовал фотографию с празднованием каталонской команды.

В комментариях к снимку завязался следующий диалог:

"Ты перешёл в "Барселону", только чтобы делать фото?" - написал фанат.

"Да, но очень хорошие фото", - парировал ганец.

32-летний Боатенг присоединился к "Барселоне" на правах аренды во время зимнего трансферного окна. С тех пор он сыграл два неполных матча.

Не пропустите: Вальверде: "Барселона" стала ближе к чемпионству". | http://soccernews.ru