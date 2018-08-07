Боатенг сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ

Теги псжманчестер юнайтедбавария мюнхенджером боатенг

Боатенг сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖЗащитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям Bild, 29-летний бек немецкого гранда предпочитает переезду на "Олд Траффорд" свой переход в стан парижан.

На сегодняшний день ПСЖ пока не выходил на контакт с "Баварией" относительно трансфера Боатенга, тогда как "красные дьяволы" уже ведут переговоры по нему.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Боатенгу. | soccernews.ru

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