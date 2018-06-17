Боатенг сделал заявление после матча с Мексикой



Защитник сборной Германии Джером Боатенг прокомментировал поражение своей команды от Мексики (0:1) в матче Чемпионата Мира-2018.

"В следующем матче нужно сыграть куда лучше. Появилось ли больше шансов у других команд в группе? Посмотрим. Рано говорить о раскладах.

Что нужно изменить в игре? После сегодняшнего - многое. Мы плохо сыграли в первом тайме, дали четыре-пять шансов забить гол", - приводят слова Боатенга российские СМИ.

Следующий матч на ЧМ-2018 Германия сыграет со сборной Швеции. Поединок состоится 23 июня.

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