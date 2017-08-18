Боатенг стал игроком "Айнтрахта"

"Айнтрахт" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Лас Пальмаса" Кевина-Принса Боатенга.

Как и сообщалось ранее, после прохождения медобследования 30-летний ганец заключил с франкфуртским клубом контракт до лета 2020 года.

Боатенг являлся свободным агентом, поэтому достался "Айнтрахту" бесплатно. | http://soccernews.ru