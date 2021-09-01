Боатенг стал игроком "Лиона"
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
"Лион" объявил о подписании соглашения с немецким центральным защитником Джеромом Боатенгом.
Немец стал игроком французского клуба на правах свободного агента и заключил контракт на два года.
В прошлом сезоне Боатенг сыграл 39 матчей за "Баварию", в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
За мюнхенцев футболист играл с 2011 года.
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