Боатенг стал игроком "Лиона"

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Боатенг стал игроком "Лиона"Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

"Лион" объявил о подписании соглашения с немецким центральным защитником Джеромом Боатенгом.

Немец стал игроком французского клуба на правах свободного агента и заключил контракт на два года.

В прошлом сезоне Боатенг сыграл 39 матчей за "Баварию", в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

За мюнхенцев футболист играл с 2011 года.

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