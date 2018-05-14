Боатенг стал первым с 2005 года игроком, оформившим хет-трик в ворота "Барселоны" в Ла Лиге

Форвард "Леванте" Эммануэль Боатенг трижды поразил ворота "Барселоны" в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, 21-летний ганец стал первым с 2005 года игроком, оформившим хет-трик в ворота "сине-гранатовых" в Ла Лиге.

Отметим, что 13 лет назад три раза огорчал каталонцев в матче Примеры Диего Форлан, выступавший тогда за "Вильярреал".

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