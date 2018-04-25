Боатенг: "У Роналду почти нет недостатков"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг высказался о предстоящей дуэли с лидером атак мадридского "Реала" Криштиану Роналду в сегодняшнем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"У Роналду почти нет недостатков. Мы сможем успешно противостоять ему, только если мы будем играть как единая команда", - приводит слова 29-летнего бека немецкого гранда Daily Mail.

В нынешнем сезоне Роналду забил 42 мяча и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

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