Боатенг уклончиво ответил на вопрос о своём будущем

Защитник "Баварии" Джером Боатенг сделал неоднозначное заявление о своём будущем.

"Я не знаю, последний это мой сезон в "Баварии" или нет. Но в любом случае мне хотелось бы покинуть клуб, выиграв чемпионство и Кубок Германии", - сказал 30-летний футболист.

В текущем сезоне Боатенг сыграл за "Баварию" 27 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

Накануне стало известно, что "Ювентус" может купить немецкого центрбека за 30 миллионов евро. За ситуацией также следит ПСЖ.

Не пропустите: "Бавария" обновила свой же рекорд в Кубке Германии. | http://soccernews.ru