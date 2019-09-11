Боатенг: "Усман Дембеле напоминает маленького мальчика, у которого слишком много денег"

Хавбек "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг высказался об экс-партнере по "Барселоне" Усмане Дембеле.

"Усман Дембеле напоминает маленького мальчика, у которого слишком много денег. Ему необходимо указать правильное направление. Складывается впечатление будто его бросили в огромный бассейн, который стоит 150 миллионов евро, и он все еще не понял, как тут плавать. Он просто желает играть в футбол", - цитирует Боатенга Goal.com.

Напомним, что руководство "Барселоны" неоднократно наказывала Дембеле за нарушение дисциплины.

Дембеле выступает за "сине-гранатовых" с 2017 года. За это время он провел 66 игр и забил 18 голов.

Читайте также: Стало известно, почему Дембеле отказался переходить из "Барселоны" в ПСЖ. | http://soccernews.ru