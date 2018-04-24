Боатенг верит в победу "Баварии" над "Реалом"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг считает, что его команда может одолеть мадридский "Реал" в полуфинале Лиги Чемпионов.

"У Реала очень мощная атака, крепкая оборона и сбалансированная полузащита. Именно поэтому они выиграли Лигу Чемпионов два года подряд. Но мы уверены в своих силах и сделаем все для победы. Прошлогодний вылет уже не занимает наши мысли. В этом году у нас есть отличный шанс пробиться в финал, и мы сосредоточены только на этом.

Играть против сильнейших - здорово. Это единственный путь к совершенствованию. Я всегда с нетерпением жду матчей против таких сильных игроков, в том числе и Роналду. Криштиану - фантастический атлет. Это видно после его голов, когда он снимает футболку. Не думаю, что у него есть какие-то слабые стороны", - приводит слова Боатенга официальный сайт клуба.

Первый полуфинальный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится 25 апреля и начнется в 21:45 мск.

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