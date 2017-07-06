Боатенг вернулся в общую группу

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Боатенг вернулся в общую группу

Защитник "Баварии" Джером Боатенг занимался с общей группой, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Боатенг травмировал бедро в последнем туре Бундеслиги в матче против "Фрайбурга".

В лазарете мюнхенского клуба пока остаются Франк Рибери и Хуан Бернат.

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