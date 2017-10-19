Боатенг: "Видно, что футболисты "Баварии" получают наслаждение от футбола"

Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Селтиком" (3:0).

"Мы стартовали в игре должным образом, создали много голевых моментов и могли победить с более крупным счётом. Первый тайм можно отнести нашей команде в актив, а вот во второй половине мы действовали слишком небрежно и совершали много ошибок. Тем не менее имели возможность забить больше. Видно, что футболисты "Баварии" получают наслаждение от футбола", - сказал он. | http://soccernews.ru