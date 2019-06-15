Боатенг, возможно, не будет покидать "Баварию"
Защитник Джером Боатенг, вероятно, останется в "Баварии". Об этом сообщает Sport Bild.
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист уйдет из команды из-за того, что "Бавария" намерена купить Люку Эрнандеса и Бенжамена Павара.
Все может измениться, если команду покинет Матч Хуммельс. Сейчас клуб ведет переговоры с "Боруссией" о его трансфере.
Если 30-летний немец перейдет в другой клуб, то Боатен останется, так как "Бавария" не планирует приобретать нового защитника.
В минувшем сезоне Боатенг участвовал в 20 матчах в Бундеслиге, отметившись 2 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19