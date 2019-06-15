Боатенг, возможно, не будет покидать "Баварию"

Защитник Джером Боатенг, вероятно, останется в "Баварии". Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист уйдет из команды из-за того, что "Бавария" намерена купить Люку Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Все может измениться, если команду покинет Матч Хуммельс. Сейчас клуб ведет переговоры с "Боруссией" о его трансфере.

Если 30-летний немец перейдет в другой клуб, то Боатен останется, так как "Бавария" не планирует приобретать нового защитника.

В минувшем сезоне Боатенг участвовал в 20 матчах в Бундеслиге, отметившись 2 результативными передачами.