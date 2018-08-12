Боатенг все-таки перейдет в ПСЖ

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Боатенг все-таки перейдет в ПСЖ

ПСЖ согласовал с "Баварией" трансфер защитника Джерома Боатенга.

Как сообщает Abendzeitung, сделка будет завершена до закрытия трансферного окна, а сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Отмечается, что для осуществления этого трансфера, ПСЖ необходимо продать несколько футболистов.

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