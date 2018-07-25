Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг вскоре станет игроком ПСЖ.

Как утверждает журналист Sky Sport Торбен Хоффман, клубы практически договорились о трансфере. Через несколько дней переход состоится официально.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за Боатенга 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

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