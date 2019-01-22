Боатенг выбрал игровой номер в "Барселоне"
Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за "сине-гранатовых".
Каталонский клуб представил 31-летнего ганца, появившегося на презентации с футболкой с цифрой "19" на спине.
Напомним, что "Барса" арендовала Боатенга на полгода за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за 8 миллионов.
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Главные новости дня: 21 января
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|7
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|20
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|Леванте
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|26
|11
|Эйбар
|20
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|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
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|20
|23
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