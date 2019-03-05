Боатенг ярко высказался о заявлении Лева
Защитник "Баварии" Джером Боатенг прокомментировал заявление главного тренера сборной Германии о том, что игрок не будет вызван в национальную команду.
"Сегодня мы встречались с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, которые сказал мне, что я больше не буду вызываться в состав национальной команды. Он планирует опираться на более молодых игроков.
Меня очень расстроила эта новость, так как я всегда очень радовался и гордился представлять свою страну. Но я уважаю его мнение и понимаю. Когда я был молодым, я тоже надеялся, что взрослые футболисты освободят мне место. Тем не менее, я уважаю новый курс и понимаю решение тренера. Я сам был молод и рассчитывал, что взрослые игроки освободят место для меня. Лично я убежден, что смогу продолжать играть на высшем уровне.
Я бы хотел еще раз попрощаться со всеми. Удачи команде в будущем! - написал игрок в соцсети.
Напомним, сегодня главный тренер сборной Германии Лев заявил, что Боатенг, Томас Мюллер и Матс Хуммельс больше не будут вызваны играть в сборной Германии.
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