Боатенг заинтересовал "Ювентус"

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Боатенг заинтересовал "Ювентус"Защитник "Баварии" Жером Боатенг заинтересовал "Ювентус".

Как сообщает источник, уже в ближайшее время итальянский клуб сделает предложение по 28-летнему немцу. Сам Боатенг не против сменить команду.

Отметим, что соглашение футболиста с клубом истекает в 2021 году.

Читайте: Боатенг стал игроком "Айнтрахта" | http://soccernews.ru

 

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