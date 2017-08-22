Защитник "Баварии" Жером Боатенг заинтересовал "Ювентус".

Как сообщает источник, уже в ближайшее время итальянский клуб сделает предложение по 28-летнему немцу. Сам Боатенг не против сменить команду.

Отметим, что соглашение футболиста с клубом истекает в 2021 году.

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