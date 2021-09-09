Боатенгу грозит до пяти лет тюрьмы

Фото инстаграм Джерома Боатенга

Новичок "Лиона" Джером Боатенг может в скором времени оказаться за решёткой, сообщает Der Spiegel.

По информации источника, немецкому защитнику грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на девушку и нанесение ей телесных повреждений.

Пострадавшая - бывшая возлюбленная футболиста Шерин Зенлер. Сегодня суд Мюнхена будет рассматривать это дело.

По данным следствия, Боатенг избил экс-подругу в 2018 году во время ссоры с ней.

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