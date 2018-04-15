"Боавишта" - "Чавес" - 3:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Португалии между "Боавиштой" и "Чавесом".
Не пропустите: "Боавишта" и "Чавес" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|29
|74
|2
|Порту
|29
|73
|3
|Брага
|30
|68
|4
|Спортинг Лиссабон
|29
|68
|5
|Рио Аве
|29
|43
|6
|Маритиму
|29
|43
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|29
|33
|12
|КД Тондела
|29
|31
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|15
|Морейренсе ФК
|29
|28
|16
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24