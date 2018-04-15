"Боавишта" - "Чавес" - 3:3 (обзор)

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"Боавишта" - "Чавес" - 3:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Португалии между "Боавиштой" и "Чавесом".

Не пропустите: "Боавишта" и "Чавес" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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2 Порту 29 73
3 Брага 30 68
4 Спортинг Лиссабон 29 68
5 Рио Аве 29 43
6 Маритиму 29 43
7 Дешпортиво Чавес 30 38
8 Боавишта 30 38
9 Витория Гимарайнш 30 37
10 Портимоненсе 30 35
11 Белененсиш 29 33
12 КД Тондела 29 31
13 Витория Сетубал 30 29
14 Дешпортиво Авеш 30 28
15 Морейренсе ФК 29 28
16 Пасуш де Феррейра 30 28
17 Эшторил 30 26
18 Фейренсе 30 24
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