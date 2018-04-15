"Боавишта" и "Чавес" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии

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"Боавишта" и "Чавес" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим результативный поединок между "Боавиштой" и "Чавесом", которые отправили в ворота друг друга по три гола.

"Авеш" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Балде, 6 - 1:0.


"Портимоненсе" – "Эшторил" - 0:1

Гол: Аллиш, 42 - 0:1.

Удаление: Виктор Андраде (77) - "Эшторил".


"Боавишта" - "Чавес" - 3:3

Голы: Давидсон, 11 - 0:1, Карраса, 25 - 1:1, Сантуш, 42 - 2:1, Сантуш, 77 - 3:1, Эуштакиу, 80 - 3:2, Платини, 88 - 3:3.


"Витория Гимараэш" – "Витория Сетубал" - 1:1

Голы: Уртадо, 9 - 1:0, Фернандеш, 30 - 1:1. 

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7 Дешпортиво Чавес 30 38
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11 Белененсиш 29 33
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13 Витория Сетубал 30 29
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