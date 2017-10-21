"Боавишта" крупно победила "Эшторил"

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"Боавишта" крупно победила "Эшторил"

В рамках девятого тура чемпионата Португалии "Боавишта" в гостях разгромила "Эшторил" со счётом 3:0.

"Эшторил" – "Боавишта" - 0:3

Голы: Карраса, 20 - 0:1, Руй Педру, 33 - 0:2, Кука, 90 - 0:3.

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