"Боавишта" на выезде одержала волевую победу над "Пасуш де Феррейрой"

Теги пасуш де феррейрабоавишта

"Боавишта" на выезде одержала волевую победу над "Пасуш де Феррейрой"

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии "Боавишта" в гостях переиграла "Пасуш де Феррейру".

"Пасуш де Феррейра" – "Боавишта" - 1:2

Голы: Мабил, 4 - 1:0, Гальяну, 62 - 1:1, Бранко, 75 - 1:2.

Не пропустите: "Порту" вышел в четвертьфинал Кубка Португалии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 14 36
2 Спортинг Лиссабон 14 36
3 Бенфика 14 33
4 Брага 14 28
5 Маритиму 14 27
6 Рио Аве 14 23
7 Витория Гимарайнш 14 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 14 18
10 Белененсиш 14 17
11 Портимоненсе 14 16
12 КД Тондела 14 15
13 Дешпортиво Авеш 14 13
14 Пасуш де Феррейра 15 13
15 Фейренсе 14 11
16 Витория Сетубал 14 10
17 Морейренсе ФК 14 8
18 Эшторил 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов