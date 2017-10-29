"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)

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"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура чемпионата Португалии между "Боавиштой" и "Порту".

Не пропустите: "Порту" на выезде разгромил "Боавишту". | http://soccernews.ru

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3 Бенфика 10 23
4 Маритиму 10 19
5 Брага 9 18
6 Белененсиш 10 16
7 Рио Аве 10 14
8 Боавишта 10 13
9 Фейренсе 10 11
10 Витория Гимарайнш 9 11
11 Витория Сетубал 9 10
12 КД Тондела 10 9
13 Пасуш де Феррейра 9 9
14 Портимоненсе 9 8
15 Дешпортиво Чавес 9 8
16 Дешпортиво Авеш 9 6
17 Морейренсе ФК 10 6
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