"Боавишта" уступила "Риу Аве" и другие результаты 2-го тура чемпионата Португалии

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"Боавишта" уступила "Риу Аве" и другие результаты 2-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках второго тура чемпионата Португалии состоялись три матча.

"Морейренсе" – "Фейренсе" - 0:0


"Белененсеш" – "Маритиму" - 1:0

Гол: Нуну Томаш, 47 - 1:0.


"Боавишта" – "Риу Аве" - 1:2

Голы: Гедеш, 29 - 0:1, Рошинья, 76 - 1:1, Педру Морейра, 85 - 1:2.

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6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
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9 Боавишта 34 43
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12 Витория Сетубал 34 38
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14 Белененсиш 34 36
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