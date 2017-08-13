"Боавишта" уступила "Риу Аве" и другие результаты 2-го тура чемпионата Португалии
В субботу в рамках второго тура чемпионата Португалии состоялись три матча.
"Морейренсе" – "Фейренсе" - 0:0
"Белененсеш" – "Маритиму" - 1:0
Гол: Нуну Томаш, 47 - 1:0.
"Боавишта" – "Риу Аве" - 1:2
Голы: Гедеш, 29 - 0:1, Рошинья, 76 - 1:1, Педру Морейра, 85 - 1:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21