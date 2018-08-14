"Боавишта" в гостях побеждает "Портимоненсе"

В заключительном матче первого тура чемпионата Португалии "Боавишта" на выезде обыграла "Портимоненсе" со счётом 2:0.

"Портимоненсе" – "Боавишта" - 0:2

Голы: Давид Симау, 47 - 0:1, Клару, 90 - 0:2.

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