Боб Брэдли возглавил "Лос-Анджелес"

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Боб Брэдли возглавил "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" в своём официальном твиттере объявил о назначении на пост главного тренера Боба Бредли.

Напомним, что калифорнийская команда в 2018 году дебютирует в МЛС, а 59-летний Бредли стал первым тренером в истории клуба.

Бредли известен как многолетний наставник сборной США (2006-2011), также возглавлял сборную Египта, "Стабек", "Гавр", "Суонси" и ряд американских клубов.  

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