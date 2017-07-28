Боб Брэдли возглавил "Лос-Анджелес"
"Лос-Анджелес" в своём официальном твиттере объявил о назначении на пост главного тренера Боба Бредли.
Напомним, что калифорнийская команда в 2018 году дебютирует в МЛС, а 59-летний Бредли стал первым тренером в истории клуба.
Бредли известен как многолетний наставник сборной США (2006-2011), также возглавлял сборную Египта, "Стабек", "Гавр", "Суонси" и ряд американских клубов.
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|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
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|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
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|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34