Бобан подаст в суд на "Милан". Функционер был уволен в начале марта

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Бобан подаст в суд на "Милан". Функционер был уволен в начале марта

Бывший директор "Милана" Звонимир Бобан подаст в суд на итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, руководство "россонери" уволило функционера в начале марта. Бобан не раз выражал недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, якобы, в тайне вел переговоры со специалистом Ральфом Рангником.

Хорват считает, что его увольнение было несправедливым и через суд хочет добиться выплаты компенсации.

51-летний Бобан работал в "Милане" всего девять месяцев.

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