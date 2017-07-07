Бобан: "Трансферная кампания "Милана" меня не убедила"

Известный в прошлом хорватский футболист Звонимир Бобан остался недоволен трансферной кампанией, которую проводит итальянский "Милан".

"Милан"? Они не очень меня убеждают. В действительности они не подписали ни одного топ-игрока. Я хочу видеть на "Сан-Сиро" лучших игроков, однако это очень сложно", - приводит слова бывшего футболиста Football Italia.

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