Бобан: "Трансферная кампания "Милана" меня не убедила"

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Бобан: "Трансферная кампания "Милана" меня не убедила"Известный в прошлом хорватский футболист Звонимир Бобан остался недоволен трансферной кампанией, которую проводит итальянский "Милан".

"Милан"? Они не очень меня убеждают. В действительности они не подписали ни одного топ-игрока. Я хочу видеть на "Сан-Сиро" лучших игроков, однако это очень сложно", - приводит слова бывшего футболиста Football Italia.

Не пропустите: "Милан" намерен вернуться в большую игру. | soccernews.ru

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