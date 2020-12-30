Бобан выиграл суд у "Милана". На кону было 5.3 миллиона евро

Теги милан

Бобан выиграл суд у "Милана". На кону было 5.3 миллиона евроБывший спортивный директор "Милана" Звонимир Бобан должен получить от клуба компенсацию в размере 5,3 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение принял суд, в который хорват подал после своего увольнения.

Напомним, весной Бобан публично раскритиковал генерального директора "Милана" Ивана Газидиса за то, что тот вел переговоры с Ральфом Рангником без согласования с хорватом. Вынос этой истории на суд общественности не понравился руководству и 52-летнего функционера уволили из клуба. 

Бобан успел проработать всего 9 месяцев.

Как сообщается, "Милан"  будет подавать аппеляцию, поскольку не согласен с вердиктом суда.

Читать также: "Милан" отказывается продлевать контракт с братом Доннаруммы. Это может повлиять на решение Джанлуиджи | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом

Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов