Бобан выиграл суд у "Милана". На кону было 5.3 миллиона евро

Бывший спортивный директор "Милана" Звонимир Бобан должен получить от клуба компенсацию в размере 5,3 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Такое решение принял суд, в который хорват подал после своего увольнения.



Напомним, весной Бобан публично раскритиковал генерального директора "Милана" Ивана Газидиса за то, что тот вел переговоры с Ральфом Рангником без согласования с хорватом. Вынос этой истории на суд общественности не понравился руководству и 52-летнего функционера уволили из клуба.



Бобан успел проработать всего 9 месяцев.



Как сообщается, "Милан" будет подавать аппеляцию, поскольку не согласен с вердиктом суда.



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