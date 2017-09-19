Бобан: "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, "Милан" купил много игроков, но ни одной суперзвезды"

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Бобан: "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, "Милан" купил много игроков, но ни одной суперзвезды"
Бывший футболист "Милана" Звонимир Бобан сомневается, что "россонери" могут стать чемпионами Италии.

"Фаворитом Серии А по-прежнему является "Ювентус". Что касается "Милана", то клуб купил много игроков, но ни одной суперзвезды. Очень сложно выиграть что-то с таим набором новых футболистов. Впрочем, я надеюсь, что ошибаюсь. Считаю, что лучший "Милан" в истории был во времена, когда за него играли Гуллит, Райкаард, ван Бастен, Папен, Барези, Савичевич и Мальдини", - приводит слова Бобана Blick.

Стоит отметить, что после четырех туров "Милан" занимает 5 место в чемпионате Италии, набрав 9 очков.

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