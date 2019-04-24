Бобич: "Вероятность перехода Йовича в "Реал" существует"



Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич подтвердил информацию о возможном переходе сербского нападающего команды Луки Йовича в мадридский "Реал".

"Вероятность перехода Йовича в "Реал" существует. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Но я реалист. Понимаю, что за Лукой может прийти топ-клуб и мы ничего не сможет сделать", - цитирует Бобича Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Реал" близок к покупке 21-летнего Йовича за 50-60 миллионов евро. Также на форварда претендует "Бавария".

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