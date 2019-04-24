Бобич: "Вероятность перехода Йовича в "Реал" существует"

Теги айнтрахт франкфуртреал мадридлука йовичтрансферы

Бобич: "Вероятность перехода Йовича в "Реал" существует"
Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич подтвердил информацию о возможном переходе сербского нападающего команды Луки Йовича в мадридский "Реал". 

"Вероятность перехода Йовича в "Реал" существует. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Но я реалист. Понимаю, что за Лукой может прийти топ-клуб и мы ничего не сможет сделать", - цитирует Бобича Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Реал" близок к покупке 21-летнего Йовича за 50-60 миллионов евро. Также на форварда претендует "Бавария".

Не пропустите: Модрич хочет остаться в "Реале" еще на сезон. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 апреля

Главные новости дня: 23 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 51
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 50
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 48
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 30 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 37
11 Герта Герта 30 36
12 Майнц 05 Майнц 05 30 36
13 Фрайбург Фрайбург 30 32
14 Аугсбург Аугсбург 30 31
15 Шальке Шальке 30 27
16 Штутгарт Штутгарт 30 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 30 15
Полная таблица

топ-5 тегов