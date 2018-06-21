Боец Емельяненко обратился к хейтерам сборной России

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попросил болельщиков извиниться перед сборной России.

Он обратился к тем, кто критиковал национальную команду перед стартом Чемпионата Мира-2018.

"Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира? Да хоть бы один извинился. После всего, что они наговорили, хоть бы кто-то признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах. А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!" – сказал Емельяненко.

Напомним, что Россия вышла в плей-офф турнира уже после двух первых матчей.

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