Боец Макгрегор хочет купить "Челси"
Фото: инстаграм Конора Макгрегора/Автор неизвестен
Знаменитый боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор заявил, что он хочет купить лондонский "Челси", который выставил на продажу российский бизнесмен Роман Абрамович.
Макгрегор в своем твиттере поделился скриншотом переписки, на которой написано, что "Челси" может быть продан за три миллиарда долларов. "Хочу изучить возможность купить "Челси", - написал боец.
Не пропустите: Абрамович рассказал, на что потратит деньги от продажи "Челси". http://soccernews.ru
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