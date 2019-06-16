Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"
В сети появился ролик с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который вынудил юного фаната "Барселоны" произнести хвалебную фразу в честь "Реала".
Болельщик попросил Хабиба о совместном фото. Боец сказал мальчику, что согласится лишь в том случае, если он произнесет "Хала Мадрид". После нужных слов российский боец сделал с ним фото.
Khabib refused to take a photo with a Barca fan untill he said 'Hala Madrid' lmao— jak (@jakkrm) 15 июня 2019 г.
You love to see this pic.twitter.com/9ejugYLOgh
Поступок Хабиба по-разному оценили фанаты. Часть восприняла его поступок негативно, а некоторые посчитали, что он все сделал верно.
30-летний Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32