Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"

В сети появился ролик с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который вынудил юного фаната "Барселоны" произнести хвалебную фразу в честь "Реала".

Болельщик попросил Хабиба о совместном фото. Боец сказал мальчику, что согласится лишь в том случае, если он произнесет "Хала Мадрид". После нужных слов российский боец сделал с ним фото.

Khabib refused to take a photo with a Barca fan untill he said 'Hala Madrid' lmao

You love to see this pic.twitter.com/9ejugYLOgh