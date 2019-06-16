Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"

2 Теги реал мадридбарселона

Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"

В сети появился ролик с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который вынудил юного фаната "Барселоны" произнести хвалебную фразу в честь "Реала".

Болельщик попросил Хабиба о совместном фото. Боец сказал мальчику, что согласится лишь в том случае, если он произнесет "Хала Мадрид". После нужных слов российский боец сделал с ним фото.

Поступок Хабиба по-разному оценили фанаты. Часть восприняла его поступок негативно, а некоторые посчитали, что он все сделал верно.

30-летний Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Чот зауважал даже немного Хабиба))

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Крош
Крош

Сегодня ночью Барриос заставил Месси про себя кричать "Hala Columbia".

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