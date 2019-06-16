Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"

В сети появился ролик с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, который вынудил юного фаната "Барселоны" произнести хвалебную фразу в честь "Реала".

Болельщик попросил Хабиба о совместном фото. Боец сказал мальчику, что согласится лишь в том случае, если он произнесет "Хала Мадрид". После нужных слов российский боец сделал с ним фото.

Khabib refused to take a photo with a Barca fan untill he said 'Hala Madrid' lmao

You love to see this pic.twitter.com/9ejugYLOgh — jak (@jakkrm) 15 июня 2019 г.

Поступок Хабиба по-разному оценили фанаты. Часть восприняла его поступок негативно, а некоторые посчитали, что он все сделал верно.

30-летний Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе.

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