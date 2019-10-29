Боец ММА назвал сборной России нетрадиционной

Известный боец MMA Вячеслав Дацик рассказал, как он относится к национальной сборной России по футболу.

"Я футбол вообще не смотрю. К профессиональным футболистам у меня свое отношение. Мягко говоря, они все драконы. Мое отношение к Дзюбе? Такое же, как у всей страны. Какое у всей страны отношение к этой нетрадиционной сборной, такое же и у меня, только чуть-чуть посильнее", - приводят слова Дацика российские СМИ.

Напомним, что сборная России досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

39-летний Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан провел 13 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал пять побед и потерпел восемь поражений.

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