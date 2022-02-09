Боец UFC "наехал" на Зума, который избил кошку
Фото: инстаграм Яна Блаховича/Автор неизвестен
Боец UFC в полутяжелом весе Ян Блахович предложил подраться французскому защитнику лондонского "Вест Хэма" Курту Зума, который избил свою кошку.
"Если ты такой крутой, ублюдок, попробуй ударить меня. Что за кусок дерьма. Жестокое обращение с животными нельзя терпеть", – написал поляк в своем твиттере.
38-летний Блахович за свою карьеру провел 37 боев, одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Ранее становился чемпионом UFC, владел титулом чемпиона KSW в полутяжёлом весе.
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