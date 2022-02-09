Боец UFC "наехал" на Зума, который избил кошку

Теги вест хэм юнайтедкурт зума

Боец UFC "наехал" на Зума, который избил кошку

Фото: инстаграм Яна Блаховича/Автор неизвестен

Боец UFC в полутяжелом весе Ян Блахович предложил подраться французскому защитнику лондонского "Вест Хэма" Курту Зума, который избил свою кошку.

"Если ты такой крутой, ублюдок, попробуй ударить меня. Что за кусок дерьма. Жестокое обращение с животными нельзя терпеть", – написал поляк в своем твиттере.

38-летний Блахович за свою карьеру провел 37 боев, одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Ранее становился чемпионом UFC, владел титулом чемпиона KSW в полутяжёлом весе.

Не пропустите: "Барселона" сделала крупное предложение Брозовичу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"

Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов