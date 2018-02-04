Боевая ничья в каталонском дерби: "Барселона" теряет очки в матче с "Эспаньолом"

Очередное каталонское дерби ждало зрителей в 22 туре чемпионата Испании: на стадионе "Корнелья Эль Прат" встретились "Эспаньол" и "Барселона". Эрнесто Вальверде удивил всех отсутствием в стартовом составе Лео Месси, который начал матч на скамейке запасных. Однако и без аргентинца гости считались безоговорочными фаворитами встречи, хотя их последний выезд к "попугаям" закончился поражением.

В довольно хорошем темпе начали матч обе команды, и привычное доминирование "Барселоны" часто прерывалось контрвыпадами хозяев. По-настоящему опасных моментов ни у одних из ворот не возникало, хотя Суарес и Алькасер регулярно напрягали защиту соперника своими быстрыми перемещениями.

В середине тайма счет мог открывать Филиппе Коутиньо, однако его удар метров с 20-ти приняла на себя перекладина. Затем "Эспаньол" проснулся и провел несколько довольно неплохих атак на ворота гостей, и уже Тер Штегену пару раз пришлось вступать в игру.

За несколько минут до конца тайма гости получили право на перспективный штрафной метрах в 25-ти от ворот, но подошедший к мячу Луис Суарес пробил над перекладиной. В отсутствие Месси первая половина прошла в равной борьбе, команды много осторожничали, а если что-то и летело в створ ворот, голкиперы со всем справлялись.

В дебюте второй половины "Эспаньол" открыл счет в матче, однако судья отменил взятие ворот – перед тем как отдать голевой пас Баптистао упустил мяч за лицевую. Игрокам обоих клубов было очень тяжело комбинировать – непрекращающийся дождь сделал поле непригодным для красивого футбола, а мяч частенько просто застревал в лужах.

Все полевые игроки "Барселоны" перешли на половину соперника, но опасных моментов у чужих ворот они не создавали. За полчаса до конца основного времени Вальверде произвел двойную замену, бросив в бой под дождем Месси и Роберто.

Однако открыли счет в матче именно хозяева: отобрали они мяч у "Барсы" вблизи ее владений, Гарсия получил пас на правом фланге и вырезал идеальную передачу в центр штрафной на Морено, который головой в падении прошил Тер Штегена – 1:0.

Долгое время не могли прийти в себя гости, в то время как "Эспаньол" был не против увеличить свое преимущество, не говоря уже об игре на отбой. "Барселона" все же сумела отыграться, и произошло это за 8 минут до конца основного времени. Заработали гости стандарт на правом фланге, Месси навесил, а Пике головой отправил мяч в сетку – 1:1.

На последних минутах каждая из команд пыталась вырвать победу, однако итогом матча стала абсолютно заслуженная ничья, добытая клубами в таких тяжелых погодных условиях.

"Эспаньол" – "Барселона" – 1:1

Голы: Морено, 66 – 1:0, Пике, 82 – 1:1

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Марк Наварро (Хави Лопес, 76), Лопес Сильва, Санчес, Дардер, Гранеро, Хурадо (Гарсия, 61), Морено, Баптистао.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду (Роберто, 59), Пике, Умтити, Динь (Альба, 75), Бускетс, Паулиньо, Коутиньо, Иньеста, Пако Алькасер (Месси, 59), Суарес.