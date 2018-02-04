Боевая ничья в каталонском дерби: "Барселона" теряет очки в матче с "Эспаньолом"
Очередное каталонское дерби ждало зрителей в 22 туре чемпионата Испании: на стадионе "Корнелья Эль Прат" встретились "Эспаньол" и "Барселона". Эрнесто Вальверде удивил всех отсутствием в стартовом составе Лео Месси, который начал матч на скамейке запасных. Однако и без аргентинца гости считались безоговорочными фаворитами встречи, хотя их последний выезд к "попугаям" закончился поражением.
В довольно хорошем темпе начали матч обе команды, и привычное доминирование "Барселоны" часто прерывалось контрвыпадами хозяев. По-настоящему опасных моментов ни у одних из ворот не возникало, хотя Суарес и Алькасер регулярно напрягали защиту соперника своими быстрыми перемещениями.
В середине тайма счет мог открывать Филиппе Коутиньо, однако его удар метров с 20-ти приняла на себя перекладина. Затем "Эспаньол" проснулся и провел несколько довольно неплохих атак на ворота гостей, и уже Тер Штегену пару раз пришлось вступать в игру.
За несколько минут до конца тайма гости получили право на перспективный штрафной метрах в 25-ти от ворот, но подошедший к мячу Луис Суарес пробил над перекладиной. В отсутствие Месси первая половина прошла в равной борьбе, команды много осторожничали, а если что-то и летело в створ ворот, голкиперы со всем справлялись.
В дебюте второй половины "Эспаньол" открыл счет в матче, однако судья отменил взятие ворот – перед тем как отдать голевой пас Баптистао упустил мяч за лицевую. Игрокам обоих клубов было очень тяжело комбинировать – непрекращающийся дождь сделал поле непригодным для красивого футбола, а мяч частенько просто застревал в лужах.
Все полевые игроки "Барселоны" перешли на половину соперника, но опасных моментов у чужих ворот они не создавали. За полчаса до конца основного времени Вальверде произвел двойную замену, бросив в бой под дождем Месси и Роберто.
Однако открыли счет в матче именно хозяева: отобрали они мяч у "Барсы" вблизи ее владений, Гарсия получил пас на правом фланге и вырезал идеальную передачу в центр штрафной на Морено, который головой в падении прошил Тер Штегена – 1:0.
Долгое время не могли прийти в себя гости, в то время как "Эспаньол" был не против увеличить свое преимущество, не говоря уже об игре на отбой. "Барселона" все же сумела отыграться, и произошло это за 8 минут до конца основного времени. Заработали гости стандарт на правом фланге, Месси навесил, а Пике головой отправил мяч в сетку – 1:1.
На последних минутах каждая из команд пыталась вырвать победу, однако итогом матча стала абсолютно заслуженная ничья, добытая клубами в таких тяжелых погодных условиях.
"Эспаньол" – "Барселона" – 1:1
Голы: Морено, 66 – 1:0, Пике, 82 – 1:1
"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Марк Наварро (Хави Лопес, 76), Лопес Сильва, Санчес, Дардер, Гранеро, Хурадо (Гарсия, 61), Морено, Баптистао.
"Барселона": Тер Штеген, Семеду (Роберто, 59), Пике, Умтити, Динь (Альба, 75), Бускетс, Паулиньо, Коутиньо, Иньеста, Пако Алькасер (Месси, 59), Суарес.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
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|Вильярреал
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