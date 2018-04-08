Боевая ничья в мадридском дерби: "Реал" поделил очки с "Атлетико"

Мадридское дерби в текущем сезоне стало еще и битвой за второе место чемпионата Испании, ведь перед матчем "Атлетико" и "Реал" разделяли всего 4 очка. В еврокубках обе команды сделали довольно весомую заявку на выход в полуфинал, поэтому именно сейчас самое время сконцентрироваться на внутреннем первенстве. Особых сюрпризов в стартовых составах команд не было, хотя оба тренера провели небольшую ротацию. Стоит отметить, что Зидан оставил в запасе Бензема, Иско и Модрича, выходивших с первых минут в матче с "Ювентусом".

С первых минут матча "сливочные" забрали мяч под свой контроль и практически всем составом перешли на чужую половину поля. "Реал" постепенно увеличивал свое давление, заставляя оборону "матрасников" ошибаться. В одном из моментов Роналду грудью замыкал скидку Бэйла на дальнюю штангу – Облак свою команду выручил. В следующем эпизоде хозяева требовали назначение пенальти за фол на Кроосе после розыгрыша углового, но рефери посчитал иначе, а подхвативший мяч Асенсио угодил в перекладину.

Не сбавляли оборотов подопечные Зидана, стараясь не пускать "индейцев" даже на свою половину. Лишь в середине тайма "матрасники" стали понемногу приходить в себя, регулярно убегая в контратаки к воротам Наваса. Но игру определенно вел "Реал" – казалось, что если королевский клуб еще немного прибавит, то "индейцы" точно уж дрогнут.

Ближе к получасу игрового времени "сливочные" упустили еще один момент для взятия ворот, когда Варан в ближнем бою не смог переиграть Облака. Тут же ответили подопечные Симеоне ударом Косты в ближний угол с правого края штрафной – Навас вступил в игру и отбил мяч на угловой. На последних минутах "Реал" устроил настоящий штурм ворот гостевой команды: Марсело дальним выстрелом угодил в крестовину, а добивание Карвахаля потащил Облак. На перерыв команды ушли без забитых мячей, что совсем не соответствовало ходу поединка.

В дебюте второй половины "Реал" все же открыл счет: Бэйл с левого фланга навесил на правый край вратарской, где Роналду без сопротивления отправил мяч в сетку 1:0. Еще больше завелись хозяева, стараясь сразу же увеличить свое преимущество, но именно "матрасники" спустя всего пару минут забили второй гол в матче. Это Гризманн вывел на свидание с Навасом испанца Витоло, Кейлор бросился вперед и отбил мяч, а Антуан на добивание сделал счет 1:1. Тут же обязаны были выходить вперед гости, но удар Коке с убойной позиции в чужой штрафной потащил Навас.

На 63-й минуте Зидан неожиданно заменил Роналду, выпустив вместо него Карима Бензема. Королевский клуб продолжал контролировать мяч, но активная игра гостей на контратаках не давала Реалу акцентированно поддавливать "индейцев". В целом, в середине тайма игра успокоилась, да и скорости заметно упали.

В концовке поединка обе команды заметно прибавили, обозначив свои намерения на победу в мадридском дерби. "Реал" давил через фланги, стараясь вывести на ударную позицию своих форвардов, в лице Бэйла и Бензема. Гости же организовывали опасные контрнаступления , которые также не могли довести до ума. Матч так и завершился результативной ничьей, которая на руку, конечно же, подопечным Симеоне.

"Реал" – "Атлетико" – 1:1

Голы: Роналду, 53 – 1:0, Гризманн, 57 – 1:1

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич (Модрич, 72), Кроос, Асенсио (Иско, 72), Васкес, Бэйл, Роналду (Бензема, 64).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти (Гамейро, 82), Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 61), Гризманн, Диего Коста (Габи, 71).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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