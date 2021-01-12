Боевая ничья в Риме, "Аталанта" Миранчука громит соперников: все результаты 17-го тура Серии А

Завершились все матчи 17-го тура итальянской Серии А. В Риме "Рома" смогла дожать "Интер" в концовке матча и добилась ничьей 2:2, "Ювентус", играя в большинстве весь второй тайм, победил "Сассуоло" 3:1. "Милан" спокойно разобрался с "Торино" 2:0. Миранчук и его "Аталанта" разгромили в гостях "Беневенто" 4:1. Представляем итоги всех матчей 17-го тура Сирии А.

Результаты матчей:



"Беневенто" – "Аталанта" – 1:4

"Дженоа" – "Болонья" – 2:0

"Милан" – "Торино" – 2:0

"Рома" – "Интер" – 2:2

"Удинезе" – "Наполи" – 1:2

"Парма" – "Лацио" – 0:2

"Верона" – "Кротоне" – 2:1

"Фиорентина" – "Кальяри" – 1:0

"Ювентус" – "Сассуоло" – 3:1

"Специя" – "Сампдория" – 2:1



Турнирная таблица: "Милан" (40), "Интер" (37), "Рома" (34), "Ювентус" (33), "Аталанта" (31), "Наполи" (31), "Сассуоло" (29), "Лацио" (28), "Верона" (27), "Беневенто" (21), "Сампдория" (20), "Фиорентина" (18), "Болонья" (17), "Специя" (17), "Удинезе" (16), "Кальяри" (14), "Дженоа" (14), "Парма" (12), "Торино" (12),"Кротоне" (9).



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