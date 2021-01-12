Боевая ничья в Риме, "Аталанта" Миранчука громит соперников: все результаты 17-го тура Серии А
Завершились все матчи 17-го тура итальянской Серии А. В Риме "Рома" смогла дожать "Интер" в концовке матча и добилась ничьей 2:2, "Ювентус", играя в большинстве весь второй тайм, победил "Сассуоло" 3:1. "Милан" спокойно разобрался с "Торино" 2:0. Миранчук и его "Аталанта" разгромили в гостях "Беневенто" 4:1. Представляем итоги всех матчей 17-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Беневенто" – "Аталанта" – 1:4
"Дженоа" – "Болонья" – 2:0
"Милан" – "Торино" – 2:0
"Рома" – "Интер" – 2:2
"Удинезе" – "Наполи" – 1:2
"Парма" – "Лацио" – 0:2
"Верона" – "Кротоне" – 2:1
"Фиорентина" – "Кальяри" – 1:0
"Ювентус" – "Сассуоло" – 3:1
"Специя" – "Сампдория" – 2:1
Турнирная таблица: "Милан" (40), "Интер" (37), "Рома" (34), "Ювентус" (33), "Аталанта" (31), "Наполи" (31), "Сассуоло" (29), "Лацио" (28), "Верона" (27), "Беневенто" (21), "Сампдория" (20), "Фиорентина" (18), "Болонья" (17), "Специя" (17), "Удинезе" (16), "Кальяри" (14), "Дженоа" (14), "Парма" (12), "Торино" (12),"Кротоне" (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17