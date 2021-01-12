Боевая ничья в Риме, "Аталанта" Миранчука громит соперников: все результаты 17-го тура Серии А

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Боевая ничья в Риме, "Аталанта" Миранчука громит соперников: все результаты 17-го тура Серии АЗавершились все матчи 17-го тура итальянской Серии А. В Риме "Рома" смогла дожать "Интер" в концовке матча и добилась ничьей 2:2, "Ювентус", играя в большинстве весь второй тайм, победил "Сассуоло" 3:1. "Милан" спокойно разобрался с "Торино" 2:0. Миранчук и его "Аталанта" разгромили в гостях "Беневенто" 4:1. Представляем итоги всех матчей 17-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Беневенто" – "Аталанта" – 1:4
"Дженоа" – "Болонья" – 2:0
"Милан" – "Торино" – 2:0
"Рома" – "Интер" – 2:2
"Удинезе" – "Наполи" – 1:2
"Парма" – "Лацио" – 0:2
"Верона" – "Кротоне" – 2:1
"Фиорентина" – "Кальяри" – 1:0
"Ювентус" – "Сассуоло" – 3:1
"Специя" – "Сампдория" – 2:1

Турнирная таблица: "Милан" (40), "Интер" (37), "Рома" (34), "Ювентус" (33), "Аталанта" (31), "Наполи" (31), "Сассуоло" (29), "Лацио" (28), "Верона" (27), "Беневенто" (21), "Сампдория" (20), "Фиорентина" (18), "Болонья" (17), "Специя" (17), "Удинезе" (16), "Кальяри" (14), "Дженоа" (14), "Парма" (12), "Торино" (12),"Кротоне" (9).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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