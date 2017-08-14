Боевая ничья в Туле: "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили

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Боевая ничья в Туле: "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили

В рамках шестого тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с "Уралом". "Канониры" уже к десятой минуте матча вели со счётом 2:0, однако екатеринбургская команда сумела отыграться, поразив ворота соперников на 42-й и 69-й минутах.

"Арсенал Тула" – "Урал" - 2:2

Голы: Сунзу, 5 - 1:0, Максимов, 10 - 2:0, Бикфалви, 42 - 2:1, Евсеев, 69 - 2:2.

"Арсенал Тула": Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Чаушич, Ткачев, Максимов, Денисов (Боурчану, 75), Шевченко, Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Емельянов (Чантурия, 39), Григорьев (Евсеев, 68), Фидлер, Бавин, Ильин (Портнягин, 60). 

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