Боевая ничья "Зенита", позор "Барселоны": все результаты Лиги Чемпионов 8 декабря

Фото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые прошли 8 декабря.

Из основных результатов дня стоит отметить результативную ничью "Зенита" с "Челси", из-за чего лондонский клуб финишировал в группе вторым. Также отметим крупное поражение "Барселоны" от "Баварии", которое отправило каталонцев в Лигу Европы.

Группа Е

"Бавария" Германия - "Барселона" Испания 3:0

Голы: Мюллер, 34 - 1:0, Сане, 43 - 2:0, Мусиала, 62 - 3:0

"Бенфика" Португалия - "Динамо" Киев Украина 2:0

Голы: Яремчук, 16 - 1:0, Жилберто, 22 - 2:0

Турнирное положение: "Бавария" (18), "Бенфика" (8), "Барселона" (7), "Динамо" (1).



Группа F

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Янг Бойз" Швейцария 1:1

Голы: Гринвуд, 9 - 1:0, Ридер, 42 - 1:1

Матч "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг.

Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" (11), "Вильярреал" (7), "Аталанта" (6), "Янг Бойз" (5).



Группа G

"Вольфсбург" Германия - "Лилль" Франция 1:3

Голы: Йылмаз, 11 - 0:1, Дэвид, 72 - 0:2, Гомес, 77 - 0:3, Штеффен, 89 - 1:3

"РБ Зальцбург" Австрия - "Севилья" Испания 1:0

Гол: Окафор, 50 - 1:0

Турнирное положение: "Лилль" (11), "Зальцбург" (10), "Севилья" (6), "Вольфсбург" (5).



Группа Н

"Зенит" Россия - "Челси" Англия 3:3

Голы: Вернер, 2 - 0:1, Клаудиньо, 38 - 1:1, Азмун, 41 - 2:1, Лукаку, 62 - 2:2, Вернер, 85 - 2:3, Оздоев, 90 - 3:3

"Ювентус" Италия - "Мальме" Швеция 1:0

Гол: Кин, 18 - 1:0

Турнирное положение: "Ювентус" (15), "Челси" (13), "Зенит" (5), "Мальме" (1).

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