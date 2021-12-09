Боевая ничья "Зенита", позор "Барселоны": все результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые прошли 8 декабря.
Из основных результатов дня стоит отметить результативную ничью "Зенита" с "Челси", из-за чего лондонский клуб финишировал в группе вторым. Также отметим крупное поражение "Барселоны" от "Баварии", которое отправило каталонцев в Лигу Европы.
Группа Е
"Бавария" Германия - "Барселона" Испания 3:0
Голы: Мюллер, 34 - 1:0, Сане, 43 - 2:0, Мусиала, 62 - 3:0
"Бенфика" Португалия - "Динамо" Киев Украина 2:0
Голы: Яремчук, 16 - 1:0, Жилберто, 22 - 2:0
Турнирное положение: "Бавария" (18), "Бенфика" (8), "Барселона" (7), "Динамо" (1).
Группа F
"Манчестер Юнайтед" Англия - "Янг Бойз" Швейцария 1:1
Голы: Гринвуд, 9 - 1:0, Ридер, 42 - 1:1
Матч "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг.
Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" (11), "Вильярреал" (7), "Аталанта" (6), "Янг Бойз" (5).
Группа G
"Вольфсбург" Германия - "Лилль" Франция 1:3
Голы: Йылмаз, 11 - 0:1, Дэвид, 72 - 0:2, Гомес, 77 - 0:3, Штеффен, 89 - 1:3
"РБ Зальцбург" Австрия - "Севилья" Испания 1:0
Гол: Окафор, 50 - 1:0
Турнирное положение: "Лилль" (11), "Зальцбург" (10), "Севилья" (6), "Вольфсбург" (5).
Группа Н
"Зенит" Россия - "Челси" Англия 3:3
Голы: Вернер, 2 - 0:1, Клаудиньо, 38 - 1:1, Азмун, 41 - 2:1, Лукаку, 62 - 2:2, Вернер, 85 - 2:3, Оздоев, 90 - 3:3
"Ювентус" Италия - "Мальме" Швеция 1:0
Гол: Кин, 18 - 1:0
Турнирное положение: "Ювентус" (15), "Челси" (13), "Зенит" (5), "Мальме" (1).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4